綜合格鬥列名古屋亞運 黃育仁：看好台灣奪牌

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（中央社記者陳容琛台北4日電）綜合格鬥運動將成為2026名古屋亞運的項目，中華民國綜合格鬥協會發言人黃育仁透露，目前已經著手國手選拔相關規劃，並看好台灣好手站上頒獎台。

中華民國綜合格鬥協會獲得亞洲奧林匹克理事會的來函通知，確認綜合格鬥運動將成為2026名古屋亞運的項目，其中男子共分為4個量級，包含現代的60、71公斤級及傳統的65，77公斤級，而女子則分為現代54公斤級及傳統60公斤級，預計頒發6面金牌。

中華民國綜合格鬥協會發言人黃育仁接受中央社採訪時表示，協會從2017年成立後，除了舉辦國內賽事外，還派隊征戰國際賽事，同時積極與國際接軌，期盼讓綜合格鬥運動成為亞、奧運項目。

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如今綜合格鬥運動確定進入2026名古屋亞運，黃育仁表示樂觀其成，並透露過去兩年台灣代表隊在亞洲綜合格鬥錦標賽、菲律賓公開賽皆有不俗的成績，甚至摘下金牌，因此相當看好屆時將有台灣綜合格鬥好手站上亞運的頒獎台。

針對遴選首支台灣綜合格鬥亞運代表隊，黃育仁指出，預計規劃1場國手選拔賽，搭配協會舉辦的業餘積分賽事，並經過選訓會議等流程，選出最有望奪牌選手替台灣爭光，「綜合格鬥進入亞運後，也將為台灣的綜合格鬥發展打下一劑強心針，刺激綜合格鬥的成長。」（編輯：李亨山）1140304