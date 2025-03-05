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中職二軍部分球場改下午4時開打 大巨蛋將實施安檢

2025/3/5 18:34
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（中央社記者楊啟芳台北5日電）中職今天召開領隊會議，決定今年二軍賽事6至9月改成下午4時5分開賽，除了部分無法支援夜間照明的球場外；另外，也通過室內安檢辦法，今年台北大巨蛋將針對球迷做簡易安檢。

去年中華職棒二軍比賽是在下午2時5分開賽，不過到了夏天之後，正中午的炎熱天氣讓許多球員吃不消，也會有熱衰竭風險。

今天經過領隊會議決議，中職會長蔡其昌表示，今年二軍賽事6月到9月期間，開賽時間延後到下午4時5分，不過有些無法使用夜間照明的球場、或不符合照明標準的球場維持下午2時5分開賽，包括屏東中信園區、嘉義縣棒球場、台南亞太成棒副球場等地。

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領隊會議也通過了室內球場安檢辦法，蔡其昌指出，今年台北大巨蛋將比照東京巨蛋等國外室內球場，球迷進場時進行簡易安檢，會先於官辦熱身賽試辦。蔡其昌說：「我們會增加工作人力，在熱身賽大巨蛋場次試辦，因為球場是封閉型的，為了大家的安全實在是有必要。」

此外，蔡其昌透露，今年年底的亞洲冬季棒球聯盟有多支韓國職棒球隊有興趣，希望組隊來參加，其中樂天巨人、培證英雄、起亞虎等隊表達高度興趣。（編輯：張雅淨）1140305

蔡其昌
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