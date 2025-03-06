林湘緹無緣再演驚奇 BWF奧爾良大師賽止步16強

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（中央社記者黎建忠台北6日電）在BWF法國奧爾良羽球大師賽首輪表現亮眼的台灣好手林湘緹，今天在16強對上日本新秀郡司莉子，不幸以8比21、12比21落敗，無緣再演奇蹟。

現年26歲的林湘緹，在奧爾良羽球大師賽首輪擊敗世界排名第4的中國好手韓悅，闖進16強後遭遇2019年世界青年羽球錦標賽金牌、22歲的日籍新秀郡司莉子。

世界排名第38的林湘緹，對上世界排名第37的郡司莉子，首局開打後就落入1比8的劣勢，整局節奏都被對手牽著走，最多以5比15落後達雙位數，很快就拱手讓出。

第2局林湘緹在比賽前段還能與郡司莉子互相拉鋸，不過在7比9落後時被對手連得4分稍稍拉開差距，可惜後續林湘緹沒能再追近比分，只得直落2止步16強。

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女單教練賴建誠在接受中央社訪問時表示，雙方球路有點相剋，加上又是第1次交手，在節奏掌握上就沒有這麼好，被對手限制回擊球，就很難連續大量的拿分。

另外，女雙世界排名第18名的台灣組合張淨惠、楊景惇，在16強以15比21、15比21不敵日本的老將組合，包括拿過3面世錦賽銀牌、31歲的福島由紀與2面世錦賽金牌、29歲的松本麻佑。（編輯：李淑華）1140306