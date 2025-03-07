EASL領航猿擊退琉球黃金國王 闖進冠軍賽

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（中央社記者黃巧雯台北7日電）桃園璞園領航猿今天東亞超級聯賽（EASL）4強迎戰日本琉球黃金國王，靠著一哥盧峻翔全場拿下24分，率隊以71比64勝出，首度參賽就闖進冠軍賽。

領航猿上季奪得台灣職籃P. LEAGUE+亞軍後，首度取得東亞超級聯賽參賽機會，就以A組第2前進4強，而球隊一哥盧峻翔在分組賽最終戰表現搶眼、轟下33分，也被官網點名為4強值得關注的球星之一。

東亞超級聯賽4強在澳門舉行，領航猿今天出戰B組第1的琉球黃金國王，開賽由盧峻翔帶動團隊攻勢，白曜誠也加入得分行列，率隊首節取得19比10領先。

盧峻翔次節單節11分演出，幫助球隊帶著9分領先進入下半場，第3節一開始更與洋將葛拉漢（Treveon Graham）聯手拉出一波7比0攻勢，將領先差距擴大至16分。

琉球黃金國王一哥岸本隆一隨後飆進三分球，重新點燃球隊氣勢，前3節結束追成50比51。

決勝節陷入拉鋸戰，領航猿一度落後2分，所幸葛拉漢挺身而出，加上洋將伯朗（Alec Brown）倒數50秒命中關鍵三分，幫助球隊取得7分領先。

琉球黃金國王阿魯瑪（Keve Aluma）隨後把握2罰機會、拉近分數，領航猿的李家慷、盧峻翔、葛拉漢最後6罰4中奠定勝基，搶下關鍵一勝，成為首支闖進決賽的台灣職業球隊。

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領航猿一哥盧峻翔展現球星價值，關鍵4強賽拿下24分，至於葛拉漢獲得17分。至於琉球黃金國王全隊最高為科克（Alex Kirk）13分，球隊一哥岸本隆一獲得11分。

4強賽結束後，9日冠軍賽對戰組合出爐，領航猿將與日本廣島蜻蜓爭奪冠軍與獎金100萬美元（新台幣約3310萬元），另一場季軍戰則由新北國王與琉球黃金國王交手。（編輯：陳正健）1140307