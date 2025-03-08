印地安泉網賽種子落地 茲韋列夫路德皆爆冷出局

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（中央社加州印地安泉7日綜合外電報導）美國加州印地安泉網賽男子單打第2輪今天大爆冷門，名列頭號種子的德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）和第4種子挪威好手路德（Casper Ruud）雙雙中箭落馬。

法新社報導，荷蘭選手葛利克史普（Tallon Griekspoor）今天以4比6、7比6（7/5）、7比6（7/4）爆冷擊敗茲韋列夫，闖進印地安泉（Indian Wells）網賽第3輪。

地主選手希隆（Marcos Giron）則以7比6（7/4）、3比6、6比2力克路德，與葛利克史普一樣首度打敗世界排名前5的對手。

世界排名第2的茲韋列夫以頭號種子身分出戰印地安泉網賽，個人首戰便打包回家，上一位有相同遭遇的苦主是英國退休球星莫瑞（Andy Murray），莫瑞是在2017年出師不利，他當時也是大會頭號種子。

對28歲的葛利克史普來說，這是珍貴的一場勝仗。他曾在去年法國網球公開賽5盤大戰敗給茲韋列夫後直呼「心碎」。

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葛利克史普今天賽後說：「這真是在鍛鍊心智。我和他交手過很多次，都有機會贏，但最後都是他過關。」

葛利克史普還說：「我對這場表現感到相當自豪。」茲韋列夫也讚揚他打出精彩的比賽，並說他是難纏的對手。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140308