加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
王大陸找人毆打司機案 嫌犯「小阿俊」涉教唆傷害羈押禁見
首頁 / 運動

印地安泉網賽種子落地 茲韋列夫路德皆爆冷出局

2025/3/8 13:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社加州印地安泉7日綜合外電報導）美國加州印地安泉網賽男子單打第2輪今天大爆冷門，名列頭號種子的德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）和第4種子挪威好手路德（Casper Ruud）雙雙中箭落馬。

法新社報導，荷蘭選手葛利克史普（Tallon Griekspoor）今天以4比6、7比6（7/5）、7比6（7/4）爆冷擊敗茲韋列夫，闖進印地安泉（Indian Wells）網賽第3輪。

地主選手希隆（Marcos Giron）則以7比6（7/4）、3比6、6比2力克路德，與葛利克史普一樣首度打敗世界排名前5的對手。

世界排名第2的茲韋列夫以頭號種子身分出戰印地安泉網賽，個人首戰便打包回家，上一位有相同遭遇的苦主是英國退休球星莫瑞（Andy Murray），莫瑞是在2017年出師不利，他當時也是大會頭號種子。

對28歲的葛利克史普來說，這是珍貴的一場勝仗。他曾在去年法國網球公開賽5盤大戰敗給茲韋列夫後直呼「心碎」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

葛利克史普今天賽後說：「這真是在鍛鍊心智。我和他交手過很多次，都有機會贏，但最後都是他過關。」

葛利克史普還說：「我對這場表現感到相當自豪。」茲韋列夫也讚揚他打出精彩的比賽，並說他是難纏的對手。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140308

#法國網球公開賽
#茲韋列夫
#德國
#印地安泉網賽
#莫瑞
茲韋列夫
辛納克服禁藥風波壓力 連霸澳網勇奪第3座大滿貫[影]辛納直落三擊倒茲韋列夫 締造澳網男單二連霸[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

193
更多編輯台推薦新聞：