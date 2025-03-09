讀秒階段要命3失誤 領航猿EASL遭逆轉獲亞軍

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（中央社記者黎建忠台北9日電）EASL今天在澳門進行冠軍戰，桃園璞園領航猿在終場前27秒連續發生3次致命失誤，斷送原本領先地位，終場以68比72不敵廣島蜻蜓，不過亞軍仍可進帳50萬美元（約新台幣1655萬元）。

代表台灣參加東亞超級聯賽（EASL）的桃園璞園領航猿在4強賽先輕鬆過關，今天和來自日本的廣島蜻蜓力拚百萬美元的冠軍獎金。

上半場領航猿手感冰冷，以29比35落後廣島蜻蜓，第3節更一度落後達13分，不過隨後靠著3名後衛白曜誠、李家慷、盧峻翔聯手發威追分，一度以49比46超前，前3節結束，領航猿僅以49比51落後。

關鍵的第4節，雙方你來我往，每當廣島蜻蜓看似要將比分拉開，領航猿洋將葛拉漢（Treveon Graham）就會投進幫球隊續命。

終場前27秒，領航猿還以68比67領先並握有球權，沒想到發球時盧峻翔失誤形成跳球；球權輪替後變成廣島蜻蜓在底線發球，他們靠著戰術跑位，輕鬆在籃下取得2分後以69比68超前比數。

領航猿暫停後，下波進攻又發生24秒進攻違例的失誤，接著選擇犯規戰術，但廣島蜻蜓洋將伊凡斯（Dwayne Evans）2罰中1，又給了2分落後的領航猿機會。

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沒想到領航猿剩下最後10秒發球進場給盧峻翔時，又被對手抄球成功上籃得手，這3次不可思議連續發生的失誤，也讓領航猿無奈吞敗。

領航猿以盧峻翔的20分表現最佳，但命中率僅29%，高砲塔洋將伯朗（Alec Brown）在這場重要的冠軍戰，打了35分鐘全場13投0中、1分未得。（編輯：張雅淨）1140309