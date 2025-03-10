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U18亞洲盃5人制棒球決勝在穩定性 喊話冠軍留台灣

2025/3/10 16:02（3/10 16:36 更新）
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2025年第2屆U18亞洲盃5人制棒球錦標賽11日至14日將在台北開打，10日舉行開賽記者會，各隊代表出席合影。中央社記者鄭清元攝 114年3月10日
2025年第2屆U18亞洲盃5人制棒球錦標賽11日至14日將在台北開打，10日舉行開賽記者會，各隊代表出席合影。中央社記者鄭清元攝 114年3月10日
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（中央社記者謝靜雯台北10日電）U18亞洲盃5人制棒球賽將於11日開打，台灣隊長陳巧琳、副隊長宋米家互補優勢帶領球隊，喊話將冠軍留在台灣，總教練馮韋國也點出5人制的決勝關鍵在「穩定性」。

第2屆U18亞洲盃5人制棒球賽將於11日至14日在台北信義區香堤廣場舉行，為台灣首度舉辦5人制棒球國際賽事，各國代表隊今天也首度在正式比賽場地練球。

今天開賽記者會上，台灣隊長陳巧琳、副隊長宋米家出席，被問起對比賽場地的適應，宋米家笑說，今天首度正式場地練球有點熱，但會盡快適應，兩人都提到，開放式場地周圍觀眾多，但不會害羞，希望更多人來看比賽，希望可以把冠軍留在台灣。

台灣隊總教練馮韋國被問起此批台灣隊的特色，馮韋國點出「攻擊優於守備」，男生球員有不錯的速度優勢，女生球員雖然攻擊比較沒有力量，但守備穩定性佳，此批球員都有棒球、壘球經驗。

馮韋國提到，5人制棒球節奏快，場地也比較小，攻擊、跑壘速度都很快，穩定性更顯重要，守備上稍微一個閃失，可能就會造成不同的比賽結果。

至於選擇女選手陳巧琳擔任隊長的原因，馮韋國表示，此批球員以高一、高二較多，陳巧琳是高三球員，除了較有經驗外，場上帶動氣氛能力也很好。

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被問起5人制棒球與棒壘球的差異，宋米家表示，5人制棒球場地距離短，沒有手套接球，要控制傳球力道、動腦也要更快，陳巧琳則表示打擊方式不一樣，反應時間要很快，比一般的棒壘球更刺激。

陳巧琳自評個性較嚴肅，場上優勢為守備能力好，而副隊長宋米家個性活潑，主要負責「情緒管理」，隊友打不好時，會想辦法緩和隊友情緒；被問起最希望對決的球隊，兩人異口同聲回答：「日本隊。」（編輯：李亨山）1140310

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2025年第2屆U18亞洲盃5人制棒球賽11日至14日將在台北登場，台灣隊副隊長宋米家（左起）、總教練馮韋國、教練蕭淑妃、隊長陳巧琳10日出席賽前記者會，宣示奪冠決心。中央社記者鄭清元攝 114年3月10日
2025年第2屆U18亞洲盃5人制棒球賽11日至14日將在台北登場，台灣隊副隊長宋米家（左起）、總教練馮韋國、教練蕭淑妃、隊長陳巧琳10日出席賽前記者會，宣示奪冠決心。中央社記者鄭清元攝 114年3月10日
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