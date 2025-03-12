國中硬式棒球聯賽許梓奕好投 新明淘汰中山晉16強

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（中央社記者謝靜雯台北12日電）國中硬式棒球聯賽32強賽桃園市新明國中今天與台中市中山國中交手，新明左投許梓奕先發5局無失分好投壓制，劉桓宇、陳鉦汯開轟，終場以5比0搶勝、晉級16強。

113學年度國中棒球聯賽（硬式組）今天開始為32強賽，新明與上屆冠軍中山國中交手，中山開賽就攻占得點圈，但新明有關鍵雙殺守備、沒讓中山拿下分數，新明1局下著觸身球保送，劉桓宇、林毅庭、林楷翰安打連發攻下2分。

新明3局下劉桓宇敲出陽春砲追加分數，5局下林楷翰安打再送回1分，6局下陳鉦汯開轟替球隊多添保險分。

新明先發左投許梓奕總計投5局無失分、壓制對手打線，陳鉦汯接替登板後援，完成最後2局投球任務，替球隊守住勝利。

新明總教練黃湋志表示，1局上雙殺瓦解對手攻勢是關鍵，加上下半局又得2分，讓球員有安定感，隊長許梓奕自國一就跟著球隊出賽，比較有經驗，心理層面好，關鍵一役交給他，投完5局體力差不多了，就換上牛棚投手接替。

許梓奕表示，今天策略是投給對手打、不會緊張，把基本5局吃下來，變化球可以投得再好一點，教練也提醒中山戰術多，不要受到影響。

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許梓奕投打兼修，他自認較喜歡當打者，對決投手感覺很好，欣賞的球員是日職福岡軟銀鷹球員周東佑京；面對國中最後大賽，許梓奕說，「想幫教練拿冠軍，因為他們很辛苦。」

新明團隊敲出兩發全壘打，黃湋志說，中山投手控球準，提醒球員注意邊邊角角的球，也要提防對方戰術，中山是韌性十足的球隊，不能輕易放棄，自預賽強度越來越高，球員狀況也漸入佳境。（編輯：陳政偉）1140312