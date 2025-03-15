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藍力披龍袍改譯名為鑀龍 味全新球季備6洋投

2025/3/15 16:58（3/15 17:21 更新）
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中華職棒味全龍隊15日公布網羅去年球季效力富邦悍將的洋投鑀龍（Aaron Leasher，前譯藍力），開季備齊6名洋投，包含荷雷拉（Jasier Herrera）（左起）、鋼龍（Andrew Gagnon）、伍鐸（Bryan Woodall）、鑀龍、龍聖（Zac Lowther）和艾璞樂（Tyler Eppler）。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年3月15日
中華職棒味全龍隊15日公布網羅去年球季效力富邦悍將的洋投鑀龍（Aaron Leasher，前譯藍力），開季備齊6名洋投，包含荷雷拉（Jasier Herrera）（左起）、鋼龍（Andrew Gagnon）、伍鐸（Bryan Woodall）、鑀龍、龍聖（Zac Lowther）和艾璞樂（Tyler Eppler）。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年3月15日
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（中央社記者謝靜雯台北15日電）中職味全龍隊今天公布網羅去年球季效力富邦悍將的洋投Aaron Leasher，中文譯名由藍力改為鑀龍，開季備齊6名洋投，其中伍鐸不占洋將名額。

龍隊今天正式宣布簽下新洋投鑀龍（Aaron Leasher），左投鑀龍身高183公分，在2017美國職棒選秀中被聖地牙哥教士隊在第6輪選進，美職生涯最高層級上到小聯盟3A，小聯盟磨練多年，展現穩定的投球實力。

鑀龍去年季中來台效力中職富邦悍隊，去年整季中職一軍9場先發出賽，投53局戰績4勝3敗，防禦率2.21。

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龍隊今天正式宣布簽下鑀龍，批上龍隊55號球衣，目前已經正式投入球隊訓練，龍隊新球季除了鑀龍外，還有洋投荷雷拉（Jasier Herrera）、鋼龍（Andrew Gagnon）、艾璞樂（Tyler Eppler）、龍聖（Zac Lowther）和伍鐸（Bryan Woodall）。

伍鐸去年球季結束中職一軍年資滿9年，符合「羅力條款」，今年球季開始不占洋將名額。（編輯：陳政偉）1140315

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