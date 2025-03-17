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松田康甫加入列特博成亮點 春季聯賽26日開打

2025/3/17 16:00（3/17 16:18 更新）
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（中央社記者謝靜雯台北17日電）114年全國成棒甲組春季聯賽26日開打，此次大學隊少2隊，社會隊、大學隊合計31隊參賽，具旅美道奇隊資歷的日籍投手松田康甫將加入列特博生技棒球隊，春季聯賽亮相將是話題。

114年全國成棒甲組春季聯賽共有31支球隊參賽，社會隊維持11隊，大學隊共20隊，大學隊比去年少2隊，原中信學院、遠東科大棒球隊合併為中信科大棒球隊參賽，明新科大此次沒有報名參賽。

重返業餘規定部分，今年起改為每年規定期限內提出申請，取消通過審核後需再等3個月才能參加棒協主棒賽事的規定，今年初首次重返業餘申請亮點，為日籍26歲投手松田康甫加入列特博生技棒球隊。

松田康甫生涯最快球速可達155公里，曾效力日本獨立聯盟，為了維持生活也曾兼任小學老師，2022年獲得美職洛杉磯道奇隊小聯盟合約，因傷沒有出賽紀錄就被釋出，來台發展爭取舞台。

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此外，曾效力中職樂天桃猿隊投手鈴木駿輔效力全越運動棒球隊，桃園市隊提出重返業餘申請包括葉家淇、林楷錡、江國謙，馬許晧加入屏東紅尾隊。

春季聯賽採分組循環賽制，社會隊1組採雙循環，大學隊分2組採單循環，各組預賽成績積分前5名晉級決賽，各分組第6名取1隊晉級決賽，決賽採單敗淘汰賽制，冠軍預計5月11日出爐。（編輯：李亨山）1140317

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