灌籃高手作者井上雄彥兒子加入職籃 回父親故鄉鹿兒島打球

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（中央社東京20日綜合外電報導）日本知名籃球漫畫「灌籃高手」作者井上雄彥的兒子井上大道，已加入日本職業籃球B.League二級聯賽（B2）隊伍「鹿兒島Rebnise」，球隊的據點就位在井上雄彥的故鄉。

「南日本新聞社」報導，鹿兒島Rebnise於18日宣布這則消息，球團據點在鹿兒島縣鹿兒島市。

井上大道目前19歲，出生於東京都，身高180公分，體重75公斤，就讀高中期間曾到美國留學打籃球。他本月18日已與球隊會合。

井上雄彥出於鹿兒島縣，所以井上大道這次算是返回故鄉打球。他也透過球團表示「我感覺與雙親、祖父母生長的地區有相當深厚的緣分，我會盡全力為球隊的勝利做出貢獻」。

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井上大道司職後衛，投籃能力出色。他的背號為0，預計本月22日與23日在鹿兒島市出賽。

這則消息曝光後也引在社群網站上引發討論，有網友覺得「太夢幻了」、「好熱血」，還有網友表示「想看井上老師與他合作」。（譯者：楊惟敬/核稿：陳亦偉）1140320