拳擊列入洛杉磯奧運 體育署：盼提供明確參賽保障

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（中央社記者黎建忠台北20日電）國際奧會今天會員國大會全數通過，將拳擊運動列入洛杉磯奧運的正式競賽種類；體育署署長鄭世忠表示，將和世界拳擊聯盟（WB）保持密切聯繫，盼提供明確的女性運動員參賽保障。

國際奧會（IOC）執委會昨天已經先行通過，提議將拳擊運動列入洛杉磯奧運，並在今天的會員國代表大會進行投票，由準備卸任的主席巴赫（Thomas Bach）主持投票過程，結果無人反對、全案通過。

鄭世忠表示，很高興拳擊能再次納入洛杉磯奧運，這也表示過去幾年來世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）的努力。

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這次會員國大會也將進行國際奧會主席改選，鄭世忠表示，「之前有幾位國際奧會主席候選人提出對表達女性運動員保障的不同看法，有很多是對於林郁婷選手生來就是女性的狀況並不了解。在本週的會議裡，巴赫更再次以新聞稿強調，林郁婷選手的確天生就是女性，所以她的參賽資格沒有問題。」

鄭世忠提到，體育署在過去半年也積極輔導中華民國拳擊協會主動積極密切地與WB討論，希望能有更多機會參與國際事務，當然針對台灣女性拳擊選手也希望能提供更明確的參賽保障。（編輯：陳政偉）1140320