國際奧會全數通過 拳擊列2028洛杉磯奧運正式運動種類

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（中央社記者黎建忠台北20日電）國際奧會（IOC）今天在希臘舉行會員國大會，會中表決拳擊運動是否列入洛杉磯奧運的正式比賽種類，結果全票通過無人反對；林郁婷的教練曾自強表示，會繼續加油朝奪牌衛冕邁進。

IOC在2022年討論2028年洛杉磯奧運的正式競賽運動種類時，因當時對國際拳擊總會（IBA）的運作有疑慮，所以沒將拳擊運動列入其中。

過去3年來，IOC先把IBA除權，接著又刻意「扶植」世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）接手，並在今年2月底正式承認WB的國際總會地位，且呼籲相關會員國應盡快加入。

IOC執委會昨天已經先行通過，提議將拳擊運動列入洛杉磯奧運，並在今天的會員國代表大會進行投票，由準備卸任的主席巴赫（Thomas Bach）主持投票過程，結果無人反對、全案通過。

投票結束後，巴赫還一展幽默地對著在現場的WB秘書長高喊：「你可以回去工作了。」

2024年巴黎奧運，台灣拳擊代表隊大豐收，包括林郁婷斬獲女子57公斤級金牌、吳詩儀、陳念琴分獲女子60公斤、66公斤級銅牌。

曾自強在接受中央社記者訪問時表示，對於這樣的結果不會太意外，畢竟當初WB也算是國際奧會一手推動的；現在就是希望WB能盡快把所有相關的規則、規定都訂清楚。

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曾自強指出，接下來就是看國際奧會新任主席是誰，「但我想不論誰接掌這個位子，應該都不可能推翻過去國際奧會所訂定的相關規範，才能保障運動員的權益。」

儘管WB在3月底將在巴西舉辦首場賽事，但曾自強和愛徒林郁婷確定不參賽。曾自強說：「我們預計把5月的泰國公開賽當作今年首戰，林郁婷也確定會固定轉戰60公斤級。」（編輯：陳政偉）1140320