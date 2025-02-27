世界拳擊聯盟暫獲奧運國際總會資格 將發布性別政策

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（中央社記者陳韻聿倫敦27日專電）世界拳擊聯盟（World Boxing）26日表示，已獲國際奧林匹克委員會（IOC）暫時授予國際總會（International Federation）資格，獲授權在全球層級管理拳擊運動。

另一方面，世界拳擊聯盟一名發言人告訴中央社，運動員安全的重要性至高無上，聯盟認識到「性別明確」（gender clarity）是一個極度複雜的議題，已有相當時間，而這個議題牽涉重大福祉考量。聯盟已成立醫療委員會工作小組，正在擬定「生理性別、年齡和體重」（Sex, Age and Weight）政策，數週內將有相關宣布。

這名發言人指出，醫療委員會工作小組已廣泛檢視來自世界各地、不同來源與專家提供的資料和醫學證據，以擬定最新政策。新政策旨在為男性與女性（men and women）提供公平競爭環境，並確保所有參賽者安全。

2024巴黎奧運台灣拳擊金牌女將林郁婷原規劃去年11月參加世界拳擊聯盟在英國舉行的年終賽，但發生參賽資格疑遭質疑、因此「退賽」的風波。世界拳擊聯盟今年9月將在英國利物浦（Liverpool）舉辦該聯盟首屆世界錦標賽。

IOC於2023年以遲未能解決貪腐和財務不透明等問題、以及管理不當為由，撤銷對國際拳擊總會（IBA）的承認、剝奪IBA的國際奧運拳擊賽事籌辦權。

隨著IBA出局，2023年4月成立、標榜改革的世界拳擊聯盟爭取IOC授予國際總會地位，以取得奧運拳賽籌辦權、確保拳擊運動持續獲納入奧運競技項目，包括2028年洛杉磯奧運。聯盟去年9月正式成立負責與IOC聯繫協調的委員會（Olympic Commission）。

針對世界拳擊聯盟暫獲IOC認可（provisional recognition）為拳擊運動的國際總會，聯盟主席范德佛斯特（Boris van der Vorst）表示，IOC的決策讓聯盟往恢復拳擊為奧運競技項目的目標又更進一步，是重要里程碑。

熟悉相關情況的人士告訴中央社，IOC的決策意味世界拳擊聯盟在一系列領域展現良好進展，且IOC期待看到聯盟能夠在舉辦各項賽事時，落實並遵守聯盟所定政策，且持續致力於最高治理標準、確保財務穩定，並落實運動誠信。

IOC尚未將拳擊納入洛杉磯奧運賽程。關於IOC對將拳擊列為下一屆奧運項目的態度，以及世界拳擊聯盟預計何時正式取得國際總會地位及奧運拳賽籌辦權，知情人士表示，目前還沒有正式時間表，主要取決於IOC。

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IOC將於3月完成主席改選。性別政策是各方關注重點之一。

世界拳擊聯盟目前有78名會員，包括台灣。（編輯：陳慧萍）1140227