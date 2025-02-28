陳念琴越級打怪技術擊倒對手 斯特蘭國際拳賽爭金

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（中央社記者黎建忠台北28日電）巴黎奧運女子拳擊銅牌名將陳念琴今天在斯特蘭國際拳擊賽70公斤級4強，面對土耳其選手科賽伊奇，在第2回合剩下10秒，由裁判判定技術擊倒（TKO），輕鬆晉級冠軍戰。

「抗癌女拳王」這次在保加利亞舉行的第76屆斯特蘭國際拳擊錦標賽改打70公斤級，儘管體重還是維持在66公斤，但刻意往上打一個量級，是為了增加經驗和比賽強度。

陳念琴今天在4強對上土耳其的科賽伊奇（Nilay Kocyigit），首回合5名裁判都給陳念琴滿分，第2回合剩下1分35秒時，科賽伊奇數度被打到仰頭，裁判先中止比賽讀秒。

恢復比賽後，陳念琴抓緊機會一輪猛攻，裁判在第2回合剩下10秒時判定對手無法再戰，判了技術擊倒（Technical Knockout，T.K.O），獲勝的陳念琴也興奮地在擂臺上大叫。

教練柯文明在接受中央社記者訪問時表示，這次就是讓念琴感受一下70公斤的強度，但今天對手也還好，「念琴算是經驗比較好，不給對手中距離出拳的機會，對手一猶豫，念琴就抓準機會猛攻才能提前結束比賽。」

至於同樣在巴黎奧運拿下女子拳擊60公斤級銅牌的吳詩儀，今天再接再厲，在女子57公斤級4強賽以5比0的積分完勝土耳其選手班乃克（Pinar Benek），同樣和陳念琴闖進冠軍戰。

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吳詩儀從60公斤降到57公斤級，這次遠赴保加利亞測試成果不錯，教練柯文明也滿意的笑說：「詩儀雖然還在調整階段，但上擂臺後發揮的很不錯，今天的對手確實差了一點，所以打起來比較輕鬆。」

根據大會籤表，陳念琴和吳詩儀的冠軍戰，都將在台灣時間3月2日傍晚以後登場。（編輯：龍柏安）1140228

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