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國際奧會建議2028洛杉磯奧運納入拳擊 本週將表決

2025/3/17 21:56（3/17 22:12 更新）
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示意圖。（圖取自Pexels圖庫）
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（中央社希臘皮洛斯17日綜合外電報導）國際奧林匹克委員會（IOC）執委會今天建議將拳擊納入2028洛杉磯夏季奧運，使過去幾年拳擊是否續留奧運的爭議劃下句點；國際奧會將於本週開會時表決這項建議，預計會順利通過。

路透社報導，國際奧會上月暫時授權世界拳擊聯盟（World Boxing）國際總會資格，這是拳擊運動納入2028奧運賽事的重要一步。

國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）在記者會說道：「在2月臨時授權給世界拳擊聯盟後，我們得以做出這項決定。所以這個建議須提交至會議上（表決）。我對於會議中通過這項建議有信心。」

國際奧會預計本週在希臘召開會議，屆時將針對這項建議進行表決；外界預期這個提議將輕鬆過關，因為拳擊是備受歡迎的奧運賽事之一。

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國際拳擊總會（IBA）因未能推動治理和財務改革，在2023年遭國際奧會停權，之後的2024年巴黎奧運拳擊項目改由國際奧會管理。

世界拳擊聯盟主席范德佛斯特（Boris van der Vorst）在聲明中表示：「這對奧林匹克拳擊運動是至關重要的決定，並朝奧運賽程恢復拳擊項目邁進一步。」（譯者：洪啓原/核稿：陳正健）1140317

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