吳詩儀降量級一樣強 斯特蘭拳擊賽57公斤級摘金

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（中央社記者黎建忠台北2日電）拿下巴黎奧運女子拳擊銅牌的吳詩儀，今天在保加利亞舉行的斯特蘭國際拳擊賽57公斤級冠軍戰，以4比0的積分擊敗哈薩克的莎賓貝可娃，首次降量級的國際賽就摘金。

吳詩儀在巴黎奧運拿下女子60公斤級銅牌，不過從奧運之後，她和教練討論過後決定改成57公斤級，這場斯特蘭國際拳擊賽是她降量級後首戰。

身高172公分的吳詩儀，決賽面對矮她半個頭的哈薩克女將莎賓貝可娃（Aidana Zabynbekova），首回合開賽後，對手就積極搶攻，不斷擠進吳詩儀的近身猛烈出拳攻擊。

吳詩儀經過1分鐘的適應後，逐漸拉開距離，善用自己的臂長優勢，逐漸要回主導權，對手還因為連續的犯規動作被主審扣1分，首回合5名裁判都給吳詩儀10分、給對手9分（但須扣1分）。

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第2回合吳詩儀攻勢略微保守，5名裁判有3名給10分，其餘2名給了對手10分；儘管仍保有總分的優勢，但吳詩儀第3回合卯足全力和對手拚戰，幾個組合拳都有效擊中莎賓貝可娃，也奠定比賽勝基。

最終3回合結束，吳詩儀以30比26、30比26、30比26、28比28、29比27，積分4比0獲勝。（編輯：李錫璋）1140302