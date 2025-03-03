「吳琴戰隊」跨級摘雙金 教練柯文明：信心有幫助

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（中央社記者黎建忠台北3日電）戲稱是「無情（吳、琴）戰隊」的吳詩儀和陳念琴，各自拿下在斯特蘭國際拳擊賽不同量級的金牌。團隊教練柯文明肯定愛徒表現，認為今年首戰摘金對2人信心都很有幫助。

柯文明接受中央社記者訪問時表示，不論對陳念琴或者吳詩儀來說，這場比賽2人都不是打原本的量級，但最後都如願摘金，對於她們在今年的賽事一定會增添不少信心。

柯文明分析，吳詩儀金牌戰的對手「根本不是來打拳的」，對手知道正規戰打不贏，基本上3回合都是先衝到吳詩儀懷裡抱住再亂打一通，「幸好詩儀經驗足夠，沒有亂了陣腳，算是蠻輕鬆就解決對手。」

柯文明強調，出來比賽就是為了能遇到不同類型的對手，這樣回去之後就可以好好調整、檢討，對未來的比賽才有幫助。

至於陳念琴的金牌戰，柯文明認為她打得「有條有理」，基本上對手就是標準70公斤級的選手，身材蠻高大的，對念琴來說是一大考驗。

「雖然獲勝拿下金牌，但念琴跟我們賽前設定的一些戰術和出拳模式還是沒有做到，仍舊需要加強。」

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柯文明還爆料指出，第2回合陳念琴打到對手2度被主審讀秒，最後卻有其中1名裁判給她8分、給對手10分，「賽後那名裁判主動跑來跟我說，其實是分數不小心按錯了。」

柯文明也透露，接下來陳念琴、吳詩儀先回台調整，備戰3月底世界拳擊聯盟（World Boxing）舉辦的賽事。（編輯：何宏儒）1140303

自己戲稱為「吳琴戰隊」的吳詩儀（右）與陳念琴（左）3日結束的斯特蘭國際拳擊賽，分別替台灣帶回女子57公斤、女子70公斤雙金。（柯文明提供）中央社記者黎建忠傳真 114年3月2日