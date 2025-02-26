吳詩儀奧運拳擊摘銅後換量級 國際賽首戰開紅盤

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）巴黎奧運女子拳擊銅牌得主吳詩儀確定換量級，改挑戰女子57公斤級，今天在保加利亞舉辦的斯特蘭國際拳擊錦標賽迎接奧運後首戰，以5比0擊敗土耳其選手艾丁，闖進4強。

吳詩儀過去主戰場是在女子60公斤級，曾在杭州亞運摘銅，並在去年巴黎奧運奪得銅牌，而她在奧運後曾跟隨團隊前往泰國等地移地訓練調整。

吳詩儀這次參加斯特蘭國際拳擊錦標賽，改戰女子57公斤級，展開全新挑戰，首輪輪空，8強碰上艾丁（Arife Yeliz Altın），吳詩儀憑藉著力量優勢以及經驗，以5比0擊敗對手，挺進4強。

教練柯文明接受中央社訪問時表示，儘管吳詩儀首戰還沒有進入很好狀況，但在場上控制距離的部分，依舊掌握非常好，「現在先讓她慢慢熟悉57公斤級節奏，畢竟這只是第1場，要等比完賽後，才知道她在這個量級的整體實力」。

談到吳詩儀換量級，柯文明表示，今年初國訓中心與各教練團開會討論後確定轉換量級，他大讚，吳詩儀擁有不錯心理素質，且願意嘗試。

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台灣選手這次除了吳詩儀參賽外，拳擊小將郭怡萱稍早首戰出師不利，在女子50公斤8強止步。

至於巴黎奧運女子拳擊66公斤級銅牌得主陳念琴將在28日亮相，嘗試挑戰女子70公斤級，一同備戰世界拳擊聯盟（World Boxing）3月底在巴西舉辦的國際賽，並透過接觸不同風格打法，持續以賽代訓。（編輯：方沛清）1140226