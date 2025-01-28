洛杉磯奧運長堤市聚焦文化活力 舵手黃儀嬙來自台灣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯27日專電）面對2028年洛杉磯奧運，加州長堤市長籌組文化與藝術委員會，邀請台裔廣告公司執行長黃儀嬙擔任主席，希望屆時讓全世界看見LA的文化活力。

加州長堤市（Long Beach）市長李察遜（Rex Richardson）近日任命廣告公司Intertrend執行長黃儀嬙（Julia Huang）擔任文化與藝術委員會主席。

這家廣告公司在地經營30年，合作客戶包括豐田汽車（Toyota）、迪士尼（Disney）、摩根大通銀行（JPMorgan Chase）大型企業，協助這些公司行銷亞裔市場。

Intertrend廣告公司27日在長堤市120年歷史的建築外牆，使用光雕投影技術復刻「貪食蛇」遊戲，用可愛又好玩的遊戲與在地社區居民和商業夥伴一起慶祝農曆春節。

黃儀嬙表示，連續10年推出農曆春節的裝置藝術，目的就是希望把農曆春節的文化，帶入長堤市社區。該公司的成員以亞裔背景居多，黃儀嬙來自台灣，她笑說「我人在美國，心繫台灣」。

黃儀嬙說，該公司在長堤市舉辦的藝文活動，經常邀請台灣的藝術家參與，比如Long beach Walls在全市進行的牆面塗鴉計畫，就有台灣的藝術家參與。這次蛇年裝置藝術，也是由台灣的無聊設計實驗（BORING Design Lab）設計。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

她說，3年後的洛杉磯奧運，運動賽事遍及整個大洛杉磯，有8項水上運動項目在長堤市舉行，因此市長希望當全世界聚焦在洛杉磯、聚焦在長堤市的時候，不僅有運動賽事，地方上也要展現文化活力，因此成立文化與藝術委員會。

長堤市是洛杉磯南方以貨運港口為核心的城市，也是全球重要的物流樞紐之一。黃儀嬙表示，希望可以利用這個機會，為這個城市有所貢獻，特別是在她所專長的藝文活動，期待在奧運期間，讓全世界的人看見洛杉磯的好、看見長堤市的好。（編輯：田瑞華）1140128

美國加州長堤市的廣告公司InterTrend慶祝農曆春節，將多元文化帶進社區。今年在有120年歷史的古老建築物外牆，使用光雕投影技術，把「貪食蛇」遊戲搬上牆面，好看又好玩。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年1月28日

美國加州長堤市27日慶祝農曆春節，請來書法家揮毫。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年1月28日