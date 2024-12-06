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國際奧會：拳擊是否納入2028奧運 各國協會須做決定

2024/12/6 10:17
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（中央社洛桑5日綜合外電報導）國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫今天表示，各國拳擊協會現在必須決定，他們的運動員是否會參加2028年洛杉磯奧運由新的國際組織接手的比賽，否則拳擊可能無緣奧運舞台。

路透社報導，去年6月，國際奧會以國際拳擊總會（IBA）未進行治理與財務改革為由，撤銷對國際拳總的承認，因此2024年巴黎奧運的拳擊比賽是由國際奧會接管主辦。

國際奧會尚未將拳擊運動納入下屆洛杉磯奧運賽程，並敦促各國拳擊協會成立新的全球拳擊組織，否則4年後拳擊可能無法登上奧運的賽場。

在執行委員會會議結束後，巴赫（Thomas Bach）於記者會上表示：「這一切取決於各國拳擊協會，看看他們是否希望自己的運動員有機會爭奪奧運獎牌。」

「這非常簡單，而且我們看到一些協會已經開始採取行動。」

一個稱為世界拳擊聯盟（World Boxing）的新管理機構於2023年成立，已有來自5大洲的55國加入。

世界拳擊聯盟是唯一有可能取代國際拳總，成為拳擊的全球性組織。國際奧會曾表示，將於2025年做出決定。

將於明年3月卸任的巴赫表示：「我們正在關注這一情況，當時機成熟時，在對任何國際協會進行認可或臨時認可前，我們將評估是否有一個協會符合要求。」

他說：「目前看來，唯一可能符合條件的是世界拳擊聯盟，關鍵在於他們是否滿足我們對這種情況的標準。因為治理和品德問題等種種原因，國際拳總是不可能了。」

國際奧會因治理、財務、裁判公正性和品德等問題，在2019年將國際拳總停權，且並未讓國際拳總負責2021年東京奧運的拳擊比賽，隨後在2023年撤銷對國際拳總的認可，這是國際奧會極為罕見的行動。

巴黎奧運期間，國際奧會和國際拳總也因台灣選手林郁婷和阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）這兩名女選手的參賽問題，對立好幾天。

去年世界錦標賽，國際拳總對這兩名拳擊手進行染色體測試，並以未通過性別檢測為由，禁止她們參賽，但國際奧會允許她們參賽，最終林郁婷和克莉芙都在各自所屬量級奪得金牌。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1131206

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