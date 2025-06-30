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林郁婷不參加哈薩克拳賽 持續訓練未受影響

2025/6/30 17:11（6/30 17:33 更新）
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拿下巴黎奧運女子拳擊金牌的師徒檔曾自強（左）、林郁婷（右），坦然面對國際組織新的檢測政策。（中央社檔案照片）
拿下巴黎奧運女子拳擊金牌的師徒檔曾自強（左）、林郁婷（右），坦然面對國際組織新的檢測政策。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黎建忠台北30日電）受到世界拳擊聯盟最新的性別基因檢測規範還不完備，林郁婷選擇不參加本週登場的哈薩克拳擊賽；林郁婷表示，心情沒有受到影響，接下來會持續訓練，尊重國際組織的政策。

世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）已宣布將對18歲以上選手實施生理性別強制檢測，根據WB的新政策，所有參加該聯盟認可賽事的運動員都須接受聚合酶連鎖反應（PCR）基因檢測，以確定出生性別及參賽資格。

只不過WB雖然宣布7月1日新政上路，但相關的配套措施至今還未明朗。

林郁婷在接受中央社訪問時表示，「既來之、則安之」，會尊重國際組織的政策和流程，這段期間也不會完全休息，還是會持續訓練，等到政策明朗化。

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教練曾自強則是提到，尊重WB的想法，「我們樂觀其成，只要能站上舞台就好，現在就是把身體養好，未來用成績證明一切，挑戰新的事情才會更有底氣。」

曾自強正面看待，強調團隊也持續和國際組織保持聯繫、溝通，奧運必須在國際奧會的大方向原則架構之下才能進行，目前看來審慎樂觀，一切靜觀其變，最終目標仍是放眼洛杉磯奧運為國爭光。（編輯：李亨山）1140630

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WB性別檢測方式未明 林郁婷不參加哈薩克拳賽荷蘭拳擊賽將登場 主辦：奧運金牌克莉芙不參加
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