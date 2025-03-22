林俊易直落2擊敗世界第5 BWF瑞士羽球賽晉4強

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（中央社記者黎建忠台北22日電）世界羽球聯盟（BWF）超級300的瑞士羽球公開賽，台灣「左手重砲」林俊易今天在男單8強以21比16、21比15，擊敗泰國好手、世界第5的昆拉武特，順利挺進最終4強。

本週世界排名已經竄升到第11名的林俊易，賽前對戰昆拉武特1勝3敗，加上今天這1勝之後，已經是對戰2連勝。

林俊易首局開賽後受制於昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）的戰術，自己的強勢殺球一直無法發揮，以6比11落後進入技術暫停；休息過後，林俊易刻意加強前3拍的攻擊，一口氣連得7分逆轉戰局，順利拿下首局。

第2局開打後，林俊易更是完全掌握節奏，反觀對手不斷出現主動失誤，輕鬆打出10比2的開局，儘管中段一度被追到9比11進入技術暫停，但回來後林俊易又靠一波8比2的攻勢奠定勝基，最終直落2過關。

林俊易在2週前的法國奧爾良大師賽闖進決賽才落敗，本週到瑞士公開賽又持續挺進4強。

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教練馮勝杰在接受中央社訪問時表示，這場比賽，林俊易算是有打出自己的特色，「快節奏、主動搶攻殺球、上網，確實都做得還不錯，也把對手都壓制住」。

林俊易4強的對手將是中國球員大會第8種子、世界排名第17的翁泓陽。（編輯：管中維）1140322