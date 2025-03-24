蘇柏亞原民運摘金 專注備戰跆拳道主席盃

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北24日電）台灣跆拳道女將蘇柏亞今天在全國原住民族運動會的女子57公斤級摘下金牌，接下來專注備戰4月下旬的主席盃及下半年的世界錦標賽，期盼再創佳績。

蘇柏亞過去曾在2018年雅加達亞運摘下跆拳道女子53公斤級金牌，並站上東京奧運殿堂，然而卻在杭州亞運國手選拔賽敗給彰化師範大學學妹林唯均，無緣拚衛冕。如今一度萌生卸下選手戰袍念頭的蘇柏亞，決定不留遺憾，為自己生涯最後1次亞運備戰。

代表桃園市征戰114年全國原住民族運動會，首輪輪空的蘇柏亞一路過關斬將，接連擊敗台南市的李翊瑄、台中市的江沄蓁，最後又在金牌戰力退苗栗縣的張又慈，以1回合未失之姿勇奪金牌。

透過 Google News 追蹤中央社

上次參加原民運已是4年前，蘇柏亞透過經紀公司表示，摘金算是一個好的開始，重點是透過每場比賽調整自己，尤其今天前兩場比賽的節奏有點太快，所幸經過與教練討論後，狀態漸入佳境，「我覺得經驗很重要，在關鍵時刻或雙方實力相近時，怎麼穩定心態贏得勝利，都得靠經驗累積。」

接下來蘇柏亞將專注備戰4月下旬在中國舉行的主席盃以及下半年的世界錦標賽，她期許再加強體能，同時讓技術調整到最佳狀態，藉以迎戰今年賽季，並締造更多好成績。（編輯：張雅淨）1140324