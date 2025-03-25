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龍隊開季首戰先發投手 艾璞樂、鋼龍擇一

2025/3/25 18:00（3/25 18:33 更新）
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中職味全龍30日開季首戰，將在樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，首戰先發投手已經排定，但總教練葉君璋僅透露，艾璞樂（Tyler Eppler）（圖）是人選之一。（中央社檔案照片）
中職味全龍30日開季首戰，將在樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，首戰先發投手已經排定，但總教練葉君璋僅透露，艾璞樂（Tyler Eppler）（圖）是人選之一。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北25日電）中職味全龍隊開季首戰是30日與樂天桃猿交手，首戰先發投手已經排定，但總教練葉君璋只透露是艾璞樂、鋼龍2選1；開季先發投手輪值還有龍聖、伍鐸、王維中。

龍隊30日開季首戰，將在樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊交手。被問起首戰先發投手，葉君璋證實已經排定，說出艾璞樂（Tyler Eppler）和鋼龍（Drew Gagnon）兩個選項。

艾璞樂到目前為止，今年在官辦熱身賽2場先發，總計投7局無失分、無關勝敗；鋼龍官辦熱身賽1場先發出賽，投4局無失分，也是無關勝敗。

龍隊開季先發投手輪值有雛形，葉君璋表示，除了艾璞樂、鋼龍外，還有龍聖（Zac Lowther）、伍鐸（Bryan Woodall）及王維中，開季先發投手輪值以這5人為主，另外，本土投手曹祐齊、郭郁政準備狀況也都還可以。

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王維中今天之前官辦熱身賽沒有出賽紀錄，今晚對富邦悍將比賽會先發登板，葉君璋表示，王維中之前出賽場次剛好都排在自辦賽，目前用球數已經可以拉到一定的量，調整狀況不錯。

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