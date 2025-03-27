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雄鷹與愛爾達簽複數年合約 負責主場賽事製播

2025/3/27 17:53
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（中央社記者楊啟芳台北27日電）中華職棒36年新球季即將於29日開打，台鋼雄鷹隊今天宣布，本季與愛爾達電視達成複數年轉播合作協議，自今年賽季起成為台鋼雄鷹電視轉播媒體夥伴，並負責全主場賽事製播。

台鋼雄鷹隊今天發布新聞稿表示，與愛爾達電視達成複數年轉播合作協議，負責全主場賽事製播，雙方期待呈現更優質製播、運動科技與全方位收視體驗轉播內容。

另外，雄鷹隊指出，去年引發話題的台鋼雄鷹官方YouTube頻道付費會員專屬台語轉播今年持續推動，主播梁功斌將再度以拿手的台語播報，為球迷帶來最道地台語轉播，提供給球迷朋友更多樣化賽事轉播服務。

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台鋼雄鷹主場開幕戰將於4月4日在澄清湖棒球場登場，雄鷹隊上半季主場預售票於FamiPort及FamiTicket熱賣中，主場開幕系列賽4月4、5、6日在澄清湖主場迎戰樂天桃猿，首場比賽為主場開幕戰、後2日為「高雄製造」主題日，3連戰預售票總和已突破2萬張。

雄鷹隊主場賽事將於MOD平台、OTT平台由愛爾達電視ELTA.tv提供轉播服務，有線電視則於MOMOTV、博斯運動一台播出。（編輯：陳政偉）1140327

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