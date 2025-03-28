大專田徑賽李慈雲鐵餅摘金 打破高懸15年全國紀錄

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（中央社記者陳容琛台北28日電）台灣田徑好手李慈雲今天征戰全國大專校院田徑公開賽的男子鐵餅決賽，在第4擲繳出驚人58公尺96成績，不僅如願摘金，還打破高懸15年的全國紀錄。

114年全國大專校院田徑公開賽今天在台北田徑場點燃戰火，其中男子鐵餅項目誕生新的全國紀錄，台灣好手李慈雲前3擲已經展現出不錯的狀態，第4擲更是超過58公尺，而且打破王耀輝在2010年日本大學田徑公開賽締造的58公尺10的全國紀錄，同時達標亞洲田徑錦標賽。

李慈雲接受中央社採訪時表示，其實賽前給予自己很大壓力，因為是達標亞錦賽的最後期限，加上前兩週的天氣很好，相當滿意自身訓練狀況，然而看到今天將變天消息，讓他壓力變得更大，教練林家瑩只能不斷灌輸李慈雲，把可以做得東西做好。

抱著奮力一搏的心態，李慈雲笑說，第4擲當下沒有多想，帶著隨緣想法，完全沒想到一舉打破全國紀錄，「因為我一直覺得動作沒有控制好，距離個人理想狀態有差距，甚至練習還比較好，所以我一開始以為沒有多遠，直到看裁判不動，才在想真的破全國了嗎。」

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李慈雲指出，去年暑假重新接受前奧運名將林家瑩的指導，從技術、重訓及體能等課表方面著手，進步效果顯著，並提到過去只盲目強化力量，卻把敏捷犧牲掉，並打趣形容，「就像一台很笨重的坦克。」

已經年滿30歲的李慈雲，對於生涯首場國際大賽的亞錦賽，他表示希望加強穩定度，在比賽時放鬆展現自己的實力，「更想要達標明年的名古屋亞運。」而林家瑩則評價，李慈雲發揮地不錯，不過兩人賽後討論技術上的細節仍有調整空間，「他本身就是能力很好選手，也蠻堅持的。」（編輯：陳政偉）1140328