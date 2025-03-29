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NBA老將哈達威轟32分 活塞終止對騎士12連敗

2025/3/29 11:54（3/29 12:41 更新）
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美國職籃NBA底特律活塞，28日在老將哈達威（左）轟下本季新高的32分帶領下，以133比122擊敗東區霸主騎士，終止對戰12連敗。（圖取自facebook.com/detroitpistons）
美國職籃NBA底特律活塞，28日在老將哈達威（左）轟下本季新高的32分帶領下，以133比122擊敗東區霸主騎士，終止對戰12連敗。（圖取自facebook.com/detroitpistons）
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（中央社記者黎建忠台北29日電）本季上演黑馬傳奇的美國職籃NBA底特律活塞，儘管今天少了當家控衛康寧漢，但靠著老將哈達威轟下本季新高的32分帶領下，以133比122擊敗東區霸主騎士，終止對戰12連敗。

根據ESPN在X上的報導，活塞在2023-24年賽季僅獲得14勝，但2024-25年賽季已經拿下42勝，是NBA史上至今唯一的一支勝場數比上個賽季多3倍的球隊。

現年23歲、2021年NBA選秀狀元康寧漢（Cade Cunningham），本季破繭而出，平均每場25.7分、9.2次助攻、命中率46.2%皆為生涯新高，只不過他已經連續3場因為小腿傷勢缺席。

活塞上半場僅以63比58領先克里夫蘭騎士，但第3節單節38比25的攻勢，擴大領先優勢；第4節騎士吹起反攻號角，當家球星密契爾（Donovan Mitchell）全場攻下38分，其中22分在第4節拿下。

終場前3分31秒騎士靠著密契爾的三分球命中縮小到2分差，但隨後活塞回敬一波12比1的攻勢，奠定勝基。

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活塞老將哈達威（Tim Hardaway Jr.）全場三分球11投7中拿下32分，成功填補康寧漢缺陣的得分缺口，頂替先發的控球後衛施洛德（Dennis Schroder）雖然命中率欠佳，但仍繳出17分、10助攻。

活塞本季還剩下8場例行賽，如果能再拿3勝、達到45勝，就會是自從2007-08年賽季以來的單季最多勝，而當年那個球季，也是活塞最後一次晉級季後賽。（編輯：李亨山）1140329

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