洋基打線狂飆 神秘魚雷棒引各方好奇

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（中央社紐約30日綜合外電報導）紐約洋基隊開季手感火燙，首個系列賽橫掃密爾瓦基釀酒人。洋基打線與他們使用所謂的「魚雷棒」，引起整個美國職棒大聯盟（MLB）好奇。

路透社報導，洋基在主場進行的這個系列賽拿下驚人的36分，今天又以12比3取勝，29日他們更以20比9打爆對手，而洋基打者更在開賽前3球都轟出全壘打。

眼尖的觀眾很快就注意到洋基所使用的球棒，這種球棒的棒身更靠近打者的手，很快就被稱為「魚雷棒」。

根據福斯體育（Fox Sports）報導，洋基外野手貝林傑（Cody Bellinger）認為隊中大約有5名球員使用「魚雷棒」。貝林傑在29日的比賽中，擊出全隊9支全壘打的其中1支。

根據報導，今年已打出3支全壘打的3壘手齊澤姆（Jazz Chisholm）也使用這種球棒。

專門播報洋基賽事的YES Network 29日報導，這種球棒是洋基分析團隊的成果，並未違反大聯盟規定，進一步引起人們關注。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）在比賽前表示：「我們在追求細節上的優勢，這展現在許多不同方面。」

「我們擁有一個龐大團隊，致力於許多不同的事，我們正努力以各種可能的方式做得更好。事實上，這一切都符合大聯盟標準。」

沒有規定禁止其他球隊使用魚雷棒，根據「坦帕灣時報」（Tampa Bay Times）專欄作家托普金（Marc Topkin）報導，光芒內野手卡米內羅（Junior Caminero）與重砲狄亞士（Yandy Diaz）今天就用過魚雷棒，最終光芒以6比4擊敗科羅拉多洛磯。

布恩說，這些球棒代表自他打球以來，棒球運動的進步。他說：「現在是2025年，當然有所不同，我們可以更瞭解一些事。」

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「在我整個職業生涯中，我可能用過6、7、8種不同型號的球棒。在一個賽季內，我會為左右撇子使用不同形狀的球棒。」

「這些事並不新鮮，只是參與的人越來越多，盡其所能的優化球員表現。」（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1140331