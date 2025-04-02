胡金龍再度代打建功奪MVP 獅隊奪開季3連勝

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（中央社記者謝靜雯台北2日電）統一7-ELEVEn獅隊胡金龍關鍵代打再展老將價值，8局下敲出超前比數安打帶2分打點，率隊以5比3擊敗樂天桃猿、開季3連勝，胡金龍獲單場MVP，本季代打2打數都敲安有5打點。

中職統一獅隊今天在主場台南棒球場迎戰桃猿隊，獅隊3局下靠著陳重廷、邱智呈接連安打攻占得點圈，1人出局後，陳傑憲三壘打送回2分，再靠著林安可二壘打再添1分，取得3比0領先。

桃猿隊6局上追分，靠著林泓育安打、廖健富四壞保送上壘，林子偉補上安打攻占滿壘，馬傑森選到保送先擠回1分，再靠著高飛犧牲打、犧牲短打搶分，單局攻下3分、扳平比數。

兩隊7局打完3比3僵持不下，8局下1人出局後林安可靠著失誤上壘，潘傑楷敲出二壘安打，胡金龍代打敲安、一棒送回2分，幫助球隊超前比數，順利搶下開季3連勝。

今年球季是胡金龍引退年，關鍵時刻都能有貢獻，3月29日代打敲安、貢獻3分打點，今天也是代打敲安、有2分打點，目前本季代打2打數敲出2支安打，累積5分打點。

胡金龍站上單場MVP舞台受訪提到，代打想法簡單一點，確實擊球，沒有預想太多結果，引退年最終目標就是希望球隊可以奪下總冠軍，也希望把經驗傳承給學弟們。

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台南棒球場今天觀眾人數6024人，胡金龍感謝平日還有這麼多球迷進場看球，笑著說：「要謝謝（陳）傑憲。」他也希望每天都可以有這麼多球迷進場，直言：「今年棒球真的不一樣了。」

獅隊先發投手蒙德茲（Yohander Mendez）今天5局失3分、無關勝敗，邱浩鈞後援投1局無失分、奪下個人本季首勝。（編輯：龍柏安）1140402