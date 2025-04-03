奧古斯塔女子業餘高球賽 台灣許淮茜首輪74桿

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（中央社記者黎建忠台北3日電）2025年奧古斯塔女子業餘錦標賽今天進行首回合賽事，台灣參賽好手許淮茜抓1博蒂、吞3柏忌繳出74桿、暫並列第49名，想要晉級得再加把勁。

奧古斯塔女子業餘錦標賽從2019年舉辦，至今已經成為全球女子業餘球員的「聖地」，都希望藉此能踏上美國最具有歷史的奧古斯塔俱樂部比賽。

賽制採3回合（54洞）比桿賽，前2回合（36洞）結束後，會取前30名（含並列）晉級最終回合賽事，今年共計71人參賽。

比賽前2回合是在隱居地高爾夫俱樂部（Champions Retreat Golf Club）舉行，最終回合就真正前進男子PGA美國名人賽的比賽場地奧古斯塔俱樂部競桿。

台灣自從首屆以來每年都有球員獲得邀請，至今以2023年的盧昕妤獲得並列第5表現最佳，當年黃亭瑄並列第22名，這也是台灣球員唯一有晉級的1年。

這場比賽除了是業餘球員的兵家必爭之地外，從前年開始也成了美國大學高爾夫校隊的較勁舞台，今年傳統名校史丹佛大學總計有8人受邀，是全美大學之最。

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許淮茜今天雖然在球場第8洞先吞下一記柏忌，但心情沒受到影響，隨後就在第9洞抓博蒂回補，只可惜轉場後，分別在4桿洞的第13、16洞都吞柏忌。

史丹佛大學好手蓋納（Megha Ganne），首回合抓7博蒂、獵1鷹、0失誤的完美演出，繳出低於標準9桿的63桿，以2桿之差單獨居領先。（編輯：李亨山）1140403