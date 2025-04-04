奧古斯塔女子業餘高球賽 許淮茜推桿不佳遭淘汰

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（中央社記者黎建忠台北4日電）台灣女子業餘高爾夫好手許淮茜今天在奧古斯塔女子業餘錦標賽，第2回合繳出73桿，以2回合147桿遭淘汰；許淮茜無奈表示，推桿還是不理想。

就讀於美國德州大學的許淮茜受邀參賽，今天在決定晉級關頭的第2回合還是表現平平，全場抓3博蒂、吞2柏忌以及1次雙柏忌，繳出高於標準1桿的73桿。

許淮茜賽後接受媒體訪問時表示，「其實表現得還不錯，但是推桿不夠理想，這2天我都有盡量把每1桿都打好，沒有放棄，也很享受這個比賽。」

根據賽制，前2回合打完後，取低於標準1桿的143桿、共32人晉級，而最終回合賽事將移師到男子PGA美國名人賽的比賽場地奧古斯塔俱樂部競桿；就算沒能晉級的球員，也可到奧古斯塔俱樂部打1場練習輪。

奧古斯塔女子業餘錦標賽的前2回合是在隱居地高爾夫俱樂部（Champions Retreat Golf Club）舉行。

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許淮茜強調，「我很期待可以踏上奧古斯塔俱樂部的場地，我會跟朋友一起下場練習，所以感覺應該蠻好玩的。」

台灣自從2019年首屆賽事以來，每年都有球員獲得邀請，至今以2023年的盧昕妤獲得並列第5表現最佳，當年黃亭瑄並列第22名，這也是台灣球員唯一有晉級的1年。（編輯：陳政偉）1140404