張育成脖子不適連2天未先發 已無緣全勤很自責

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（中央社記者楊啟芳台北5日電）中職富邦悍將張育成因脖子不適連2天沒有先發，不過今天狀況有好轉一點，有望比賽後段替補守備。張育成表示，是在之前熱身時不小心拉到脖子，球季剛開始就無緣全勤很自責。

張育成昨天就因為落枕沒有先發出賽，第4棒由戴培峰擔任，今天悍將繼續在天母棒球場與味全龍隊交手，張育成也沒有先發，仍由戴培峰打第4棒、擔任指定打擊，先發捕手則由魏全擔任。

張育成今天表示，主要是3日賽前在熱身前的練習時，自己不小心拉到脖子，「那場比賽原本想說應該還好，前面2個打席還好，但是後面可能天氣變冷了，就愈來愈緊繃，變得更嚴重了。」

張育成指出，今天狀況有比較好一點，若比賽後面需要的話可以上場守備，他提到，主要是對打擊影響比較大，因為現在脖子沒有辦法往左轉。

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之前張育成在春訓時，曾喊出目標是今年球季全勤，不過球季剛開始就已經破功，對此他說：「還滿自責的，沒辦法全勤，希望趕快好，明天就可以先發上場，可能也是老天安排，只能照顧好自己身體。」

張育成指出，以前在旅美春訓時也有遇過類似狀況，他笑說：「很不舒服還是打了全壘打，但也2次三振，隔天就跟教練說不行，那次比較嚴重，休息了1個星期。」（編輯：陳政偉）1140405