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劉俊緯單場敲3支二壘打 本季熟悉環境更自信

2025/4/6 12:54
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（中央社記者楊啟芳台北6日電）中職味全龍隊劉俊緯昨天單場敲3支二壘安打，總教練葉君璋表示，一直都對劉俊緯的打擊有期待，而且今年守備進步很多；劉俊緯表示，今年自己比較熟悉環境，愈來愈可以掌握。

游擊手劉俊緯是2023年季中選秀龍隊第1指名，去年就獲得49場一軍出賽機會。龍隊昨天與富邦悍將交手的賽事，劉俊緯5打數敲出3支安打、都是二壘安打，跑回2分，目前打擊率達5成56。

龍隊總教練葉君璋表示，對劉俊緯的打擊一直都有期待，「只是過去守備這方面讓我們有點擔憂，尤其去年硬把他拉上一軍的情況下，但今年看起來他在守備方面讓我覺得很亮眼，完全不像去年生澀的感覺，希望他可以繼續維持下去。」

談到目前自己的打擊狀況，劉俊緯今天表示，因為總教練葉君璋有提點，在上場前會給予一個目標，「結果都不錯，抓到比較好的感覺，上場前會跟我講要往哪裡攻擊，把想法放在心裡，想辦法往那邊打，可以把球看得比較進來。」

至於今年守備能力提升，劉俊緯指出，休賽季時經過教練團的訓練，「有把守備動作簡短，以最快速度出手，接到後盡快把球傳給野手。」

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劉俊緯提到，比起去年球季，「我覺得比較熟悉這個環境了，包括上場的節奏，愈來愈可以掌握一切的感覺，去年可能比較生疏，做什麼都沒自信，今年因為可能熟悉了，做起來可以比較放開。」

雖然劉俊緯要與張政禹一起競爭游擊位置，不過劉俊緯指出，張政禹一直都是學習對象，「在團隊守備訓練的時候，我大部分都是站在他後面，他接每一顆我都會看，去看每一個人怎麼接球。」（編輯：張雅淨）1140406

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