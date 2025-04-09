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陳彥博辦公益講座盼傳承信念 許願前進百所學校

2025/4/9 16:47（4/9 17:24 更新）
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極地超馬運動員陳彥博（圖）9日出席返台記者會，分享「北極圈極限賽」（6633 Arctic Ultra）參賽時獨自拖著雪橇裝著所有用品，在攝氏零下30、40度的冰天雪地長跑，要克服極寒、暴風雪、失溫等致命挑戰。中央社記者趙世勳攝 114年4月9日
極地超馬運動員陳彥博（圖）9日出席返台記者會，分享「北極圈極限賽」（6633 Arctic Ultra）參賽時獨自拖著雪橇裝著所有用品，在攝氏零下30、40度的冰天雪地長跑，要克服極寒、暴風雪、失溫等致命挑戰。中央社記者趙世勳攝 114年4月9日
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（中央社記者陳容琛台北9日電）完成北極圈617公里不休息長征賽後，台灣極地超馬運動員陳彥博預計從5月深入校園舉辦公益講座，將傳承信念給台灣學子，目標前進百所學校分享。

陳彥博日前征戰北極圈617公里不休息長征賽，每天獨自拖著約28公斤的雪橇，裝著所有用品，在攝氏零下30、40度的冰天雪地長跑，還得克服極寒、暴風雪及失溫等致命挑戰，甚至一度出現幻覺、幻聽狀況，不過他最後仍如願完賽，締造亞洲第一人紀錄。

沒有長時間待過低溫環境的經驗，陳彥博今天出席返台記者會時提到，其實從踏上起點線就開始萌生害怕念頭，加上鞋底結冰無法緩衝一度痛到沒辦法走路，而且因為凍傷差點面臨棄賽，但他也從中找到與內心恐懼共存的方式。

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陳彥博特別舉例，其中一個路段必須走120公里，望著無邊際的景色，當下感覺一切是停止的、沒有時間概念。他也察覺到以前不曾聽過的聲音，同時直接面對自己，「慢慢發現沒有這麼可怕，那些都是自己想像出來的，尤其快逼近極限時，回頭想想已經咬牙走了這麼遠，那人生沒有什麼好恐懼。」

接下來陳彥博預計9月前往歐洲征戰250公里分站賽，期盼在國際賽再成長突破。另外，他將於5月展開第12年的公益講座，希望傳承恩師潘瑞根的精神，深入校園分享自身信念，讓更多台灣年輕人接觸冒險，並給予他們持續向前的動力。（編輯：張雅淨）1140409

#陳彥博
#亞洲
極地超馬運動員陳彥博（圖）完成「北極圈極限賽」（6633 Arctic Ultra），創下亞洲第一人紀錄，9日現身返台記者會分享挑戰比賽心路歷程。中央社記者趙世勳攝 114年4月9日
極地超馬運動員陳彥博（圖）完成「北極圈極限賽」（6633 Arctic Ultra），創下亞洲第一人紀錄，9日現身返台記者會分享挑戰比賽心路歷程。中央社記者趙世勳攝 114年4月9日
極地超馬運動員陳彥博（前左）完成「北極圈極限賽」（6633 Arctic Ultra），創下亞洲第一人紀錄，9日出席返台記者會分享比賽過程，台下觀眾專注聆聽。中央社記者趙世勳攝 114年4月9日
極地超馬運動員陳彥博（前左）完成「北極圈極限賽」（6633 Arctic Ultra），創下亞洲第一人紀錄，9日出席返台記者會分享比賽過程，台下觀眾專注聆聽。中央社記者趙世勳攝 114年4月9日
陳彥博
陳彥博北極長征617公里不休息亞洲第一人 曾出現幻覺拚命完賽【專訪】陳彥博北極圈超馬完賽寫紀錄 617公里不休息長征亞洲第一人
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