悍將「回家」中止5連敗 戴培峰：我們需要突破

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（中央社記者楊啟芳新北11日電）中職富邦悍將今天回到主場，靠著戴培峰在第7局敲出逆轉2打點三壘安打，以4比1擊退台鋼雄鷹，中止5連敗。戴培峰表示：「每年都會遇到這種連敗，這是我們需要去突破的。」

今天在新莊棒球場的賽事，雄鷹在第5局攻下1分，悍將在前幾局雖然都有攻勢，但都無功而返，直到7局下雄鷹先發投手後勁（Bradin Hagens）退場，投手黃紹睿2出局後投出2次保送，接著換上黃群登板，戴培峰再敲出三壘安打，帶有2分打點逆轉戰局。

8局上雄鷹二壘有人時，王博玄敲出安打，不過，悍將右外野手周佳樂演出雷射肩長傳讓本壘跑者出局；8局下悍將的董子恩、孔念恩、池恩齊接連敲安打，再得2分，終場悍將以4比1中止5連敗。

談到7局下的關鍵安打，戴培峰表示：「因為前一個打席就有機會把分數送回來，其實滿自責，所以那個打席心理滿強烈想把分數送回來，因為球隊很悶，需要這場勝利、這個分數，第1顆球我就打了，滿開心自己有做到的。」

今天回到主場新莊終於止敗，戴培峰指出，在主場打球就有在家的感覺，「整場球迷都為我們加油，很舒服，雖然前面大家也都綁手綁腳，但後來我把分數打回來後，大家有跟上，找到好的感覺，拿下這場對我們球隊很重要的勝利」。

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戴培峰也透露，昨天練習日隊長張育成找大家談話，很多人表達想法，「一直以來，每年都會遇到這種連敗，這是我們非常需要去突破的，昨天談話也有談到這個，必須自己去面對，今天看得出來大家很想突破，需要更多今天這樣的勝利去改變我們球隊，會繼續努力。」

悍將先發投手黃保羅此戰用92球投5局，被敲4支安打，投1次保送、3次三振，失掉1分，最後勝投由林旺熙拿下。（編輯：管中維）1140411