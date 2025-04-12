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HVL高中排球聯賽甲級決賽場地塌陷 延期舉辦

2025/4/12 17:16
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（中央社記者鄭維真彰化縣12日電）113學年度高中排球聯賽甲級決賽昨天首日賽事結束後，大會例行性場地檢查，發現場地有塌陷問題，經緊急補強後，仍認有安全疑慮，決定今明2日賽事延期舉辦。

高中排球聯賽甲級決賽原訂4月11日至13日在彰化縣立體育館舉行，場地為彰化縣政府教育處借給中華民國高級中等學校體育總會，由高中體總於賽前會勘並進行布置後辦理競賽。

高中體總今天公告，昨天賽事結束後，例行檢查發現場地有塌陷問題，經連夜補強，今天早上召集技術委員進行評估及開會，且經向上級機關陳報後，認為場地狀況仍有安全疑慮。

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高中體總表示，考量保護選手，大會決定延期今、明2日賽事，待確認場地借用狀況後，盡速通知延賽時間及地點。

彰化縣教育處說明，此賽事對於場地要求較為嚴格，高中體總認為部分區域踩踏較軟，可能會影響球員安全、爆發力等，並非地板裂開或出現大洞；體育館館齡已久，部分木板結構可能有老化，縣府已請專業廠商盡速釐清，並將全力協助高中體總處理相關事宜。（編輯：郭諭儒）1140412

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