徐若熙好投僅讓前4棒上壘 桃猿靠林泓育突破搶勝

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）中職樂天桃猿今天與味全龍交手，桃猿打線受制龍隊先發投手徐若熙，僅前4棒敲出安打，林泓育關鍵安搶分以1比0拿勝；桃猿總教練古久保健二稱讚徐若熙是好投手，林泓育關鍵安助隊搶勝很重要。

桃猿隊今天作客台北大巨蛋與味全龍隊交手，湧入1萬108名觀眾，桃猿隊先發洋投威能帝（Pedro Fernandez）展現壓制力，總計用104球投6局，被敲出4支安打，投出6次三振、3次四壞保送，無失分，奪下個人本季第2勝，獲選單場最有價值球員（MVP）。

桃猿隊4局上有攻勢，陳晨威率先敲出安打，1人出局後林子偉、林泓育接連安打串連，攻下全場唯一1分。

桃猿隊總教練古久保健二表示，威能帝表現很好，但從首局開始感覺出太多力，後來有調整、把本身該有的能力拿出來，今天是很好的比賽。

龍隊先發投手徐若熙本季首場先發出賽也是優質先發，用88球投6局，被敲出5支安打，投出7次三振，失掉1分責失分、最快球速156公里，吞下本季首敗。

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古久保健二稱讚徐若熙是很好的投手，直球狀態、變化球的控球都很好，角度有丟出來，打者掌握困難，面對對方的王牌投手，桃猿隊的第4棒林泓育敲出關鍵安打，幫助球隊拿下重要勝利。

被問起4局上桃猿有接連攻勢，是否是有發現徐若熙的破綻，古久保健二笑說如果有破綻開賽就會積極攻擊，今天徐若熙只讓桃猿前4棒有上壘機會，5棒過後都沒能有攻勢，整體的攻擊上很困難。（編輯：李亨山）1140415