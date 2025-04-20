張育成傷勢沒好轉疑似傷到關節唇 22日MRI檢查

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職富邦悍將重砲張育成13日比賽，撲壘左肩受傷，他透露初步檢查疑似傷到關節唇，這幾天感覺沒比較好，22日會接受核磁共振（MRI）檢查，傷勢狀況才會比較明朗。

悍將13日與台鋼雄鷹隊比賽，張育成撲三壘傷到左肩、18日下二軍，張育成今天受訪表示，第一次遇到這樣傷勢，受傷後初步檢查疑似有傷到關節唇，但有聽說關節唇如果破掉手會抬不起來，目前狀況是手可以抬，但抬起來後放下，會有點壓迫感。

張育成表示，從13日受傷後到今天持續復健，但感覺沒有比較好，狀況都差不多，會在22日安排接受核磁共振檢查，才能確定傷勢狀況。

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悍將開季戰績不佳，又遇到較多傷兵狀況，張育成身為隊長，他表示每天都有鼓勵大家，提早遇到問題，怎麼努力解決問題才是重點，相信大家一起努力就會有不同改變。

張育成目前為止本季一軍9場出賽，共34打數敲出7支安打，包括2發全壘打，打擊率2成06。（編輯：陳仁華）1140420