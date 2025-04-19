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陳金鋒稱讚是球隊好大哥 張奕鼓勵豊暐用唱歌放鬆

2025/4/19 17:43（4/19 17:51 更新）
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中華職棒富邦悍將隊投手張奕（圖）18日例行賽演出6局失3分優質先發，可惜無緣拿勝。悍將總教練陳金鋒19日受訪指出，張奕表現一直都很穩定，而且現在是球隊的好大哥，會帶領年輕人。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年4月19日
中華職棒富邦悍將隊投手張奕（圖）18日例行賽演出6局失3分優質先發，可惜無緣拿勝。悍將總教練陳金鋒19日受訪指出，張奕表現一直都很穩定，而且現在是球隊的好大哥，會帶領年輕人。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年4月19日
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（中央社記者楊啟芳台北19日電）中職富邦悍將張奕昨天演6局先發好投，總教練陳金鋒今天也提到，張奕現在是球隊的好大哥，會帶領年輕人；張奕笑說，昨天就有鼓勵很緊張的豊暐放輕鬆，「我叫他去唱歌。」

張奕昨天先發對上中信兄弟，用96球主投6局，被敲出5支安打，出現2次四死球，飆出7次三振，失掉3分演出優質先發，不過悍將打線遭到完封，最終悍將以0比3不敵兄弟，張奕吞下敗投。

談到張奕的表現，悍將總教練陳金鋒今天表示，「其實他從開季到現在都滿穩定的，而且是球隊的好大哥，會帶領球隊，年輕人失誤多也會安撫，把他們穩定下來。」

張奕則表示，昨天先發時第1局還沒抓到感覺，首局就用了22球，是要反省的地方，「但後面就慢慢抓到感覺，使用很多球種，減少用球數。」

張奕昨天搭配的捕手豊暐是本季初先發，張奕笑說：「昨天賽前豊暐看起來超級緊張，因為他平常都會一直講話，但是昨天都不講話，我就大喊你在緊張什麼啦，然後叫他去唱歌，他就比較放鬆了，畢竟太緊繃會綁手綁腳，他唱歌也很好聽。」

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至於總教練陳金鋒口中的「大哥風範」，張奕指出，前幾場看洋投魔力藍（Shawn Morimando）、銳歐（Rio Gomez）在隊友失誤後都會鼓勵選手，「他們是很好的學習榜樣，畢竟誰都會有失誤的時候，去責備反而會造成壓力、更放不開，愈打愈崩。」

張奕指出，希望每個選手不管怎麼樣都可以面帶笑容，「笑得出來就會愈來愈放鬆。」（編輯：李亨山）1140419

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