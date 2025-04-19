兄弟讓悍將吞客場10連敗 平野惠一首局有恐怖感

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（中央社記者楊啟芳台北19日電）中職今天在台北大巨蛋的賽事，中信兄弟靠著陳俊秀轟出滿貫全壘打以7比2擊退富邦悍將，悍將苦吞客場10連敗，不過賽後兄弟教頭平野惠一表示，有感受到悍將第1局的恐怖感。

悍將在1局上就有攻勢，周佳樂敲安打、范國宸被觸身球後，申皓瑋再敲安打送回1分，中斷跨場22局沒有得分。

不過兄弟在3局下灌進大局，岳東華、宋晟睿、張志豪接連敲出安打，攻下2分超前，滿壘時陳俊秀再從力亞士（Roenis Elias）手中轟出滿貫全壘打，本季首轟就是發滿貫砲，這也是台北大巨蛋啟用以來中職例行賽首支滿貫砲。

悍將在6局上靠著張洺瑀、林澤彬敲安打追回1分，不過兄弟7局下也有1分進帳，終場兄弟就以7比2擊退悍將，奪下3連勝，另外悍將本季在客場吞下開季10連敗，追平自己在2017年的最慘紀錄。

兄弟先發投手黃博多（Humberto Castellanos）此戰用85球投6局，被敲出7支安打，投出1次觸身球保送，送出1次三振，失掉2分含1責失，演出優質先發，奪下本季第3勝。

兄弟總教練平野惠一表示，第1局有感受到對方拚死想得分的氣勢，「感受到對方猛烈攻勢的恐怖感，可是我們打線也很好，第3局一口氣把差距拉大。」至於陳俊秀的滿貫砲，平野惠一說：「那球有鎖定到，可以打出全壘打真是太好了。」

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黃博多今天只有1次三振，對此平野惠一指出，「不太想要說他好或是不好，對方也是在努力研究他的弱點進攻，今天有完成最低限度的工作。」平野惠一也提到，棒球就是以投手、守備為中心的運動，「最近投手表現很好，今天順利讓勝利組休息是好事。」

兄弟今天在大巨蛋舉辦「蠟筆小新大巨蛋防衛隊參上」主題日，總共吸引3萬1577名觀眾進場，僅次於開幕戰4萬人、為本季次多，都是兄弟大巨蛋主場。（編輯：李亨山）1140419