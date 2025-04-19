陳俊秀轟中職大巨蛋首支滿貫砲 單場包辦5打點

（中央社記者楊啟芳台北19日電）中職中信兄弟陳俊秀今天在台北大巨蛋轟出滿貫砲，為中職在大巨蛋的首支滿貫砲，單場包辦5打點，陳俊秀表示，打到當下很開心，「但回來踩完本壘就結束了，要想下個打席。」

中信兄弟今天在台北大巨蛋迎戰富邦悍將，本來以0比1落後，不過3局下靠著連續安打超前，陳俊秀更是一棒從力亞士（Roenis Elias）手中轟出滿貫全壘打，本季首轟就是滿貫砲，上次他敲滿貫砲是2023年9月5日的事情，且是中職例行賽在大巨蛋首支滿貫砲。

陳俊秀7局下再擊出高飛犧牲打，總計此戰3打數敲出1支安打，全場包辦5分打點，追平個人生涯新高，獲選為單場MVP。

陳俊秀賽後笑說：「感覺很久沒有打那麼多打點了。」談到這支滿貫砲，他指出，「當下沒想那麼多，因為是有對決過的投手，大概知道他的方式，滿壘就往外野想辦法打遠一點、打高一點，剛好他有丟到設定的位置，打到當下很開心，但回來踩完本壘就結束了，想著下個打席內容要再做好一點 。」

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回到休息室之後陳俊秀也和張志豪大力擁抱，陳俊秀指出，2人平常就會互相分享，「上星期打擊練習他就有給我一些意見，我們會互相去提供。」陳俊秀也提到，前面學弟表現好也會激勵到自己，「前面一直有上壘、安打，就會告訴自己不能斷在我這裡，要把分數打回來。」

陳俊秀本季目前出賽13場、打擊率2成44，他表示，現在打擊手感有愈來愈好，「不過還沒有完全，像是跟投手的感覺，但是團隊就是這樣，每一場關鍵的時候都有人跳出來才會強。」（編輯：李亨山）1140419