陳子豪敲轉隊首轟 近況不佳有壓力朱育賢給建議

（中央社記者楊啟芳台北13日電）中職味全龍陳子豪昨天敲出轉隊首轟，他今天表示，很開心敲出全壘打，近期打擊狀況不佳，多少會有點壓力，但收到隊友們的鼓勵，朱育賢也會給予建議，「他覺得我想太多了。」

陳子豪今年球季透過自由球員（FA）從中信兄弟改效力味全龍，在2月世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）集訓時傷到腰部，中職官辦熱身賽只打了4場，開季後還在找打擊手感。不過龍隊昨天與統一獅隊交手的賽事，陳子豪在9局上從陳韻文手中轟出陽春砲，為轉隊首轟。

陳子豪表示，其實昨天沒有想過會全壘打，「那顆球也飛得滿平，而且很久沒有打反方向了，自己感覺是有點來不及，但剛好擊到甜蜜點。」

在今天賽前陳子豪打擊率僅1成43，被問到是否會有壓力，他說：「一定會有壓力，只是希望把想法簡單一點，來這邊也受到很多人鼓勵，隊友他們可能比我還急，自己也是努力訓練，有額外時間就是多打一點、多接一點。」

今年一起和陳子豪加盟龍隊的朱育賢也會給予建議，陳子豪指出：「他覺得我想太多，我一直覺得動作上是不是有不好的地方，但他說動作上沒有太大問題，就是節奏、擊球點跟選球策略的問題，人在急的時候就會不知道該怎麼辦。」

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不過陳子豪目前選到6次保送，選球能力還是在，他提到，「自己也是有點亂掉了，會想說選球是還不錯的，但是為什麼會打不準，就會一直想要選那種很好打的球，反而會miss掉一些可以攻擊的球。」

陳子豪在11日賽事的全速跑壘，造成統一獅一壘手林培緯大意失誤，也引起話題。對此，陳子豪笑說：「畢竟我上壘機會不多，要認真跑一點，我覺得他是有點miss掉了，可能慌掉了，因為當下是背對著我，我就在想我跑得那麼大聲，怎麼會沒聽到。」（編輯：管中維）1140413