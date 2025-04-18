張育成肩傷下二軍 鋒總：無論什麼狀況都要往前走

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）中職富邦悍將近期3連敗又有傷兵問題，悍將總教練陳金鋒表示，張育成肩膀傷勢要到可以比賽程度沒這麼快，下二軍10天評估狀況，也給年輕球員機會，不管什麼狀況都要往前走。

悍將開季戰績不盡理想，今天賽前13場比賽打完戰績4勝9敗、近期3連敗，球隊戰況不好又出現傷兵，重砲張育成13日比賽撲壘傷到左手肩膀，今天下二軍、捕手蕭憶銘上一軍，另外葉子霆下二軍、內野手林澤彬上一軍。

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悍將總教練陳金鋒表示，張育成傷勢有比較好，但還沒有到可以比賽的狀態，還需要一點時間，所以選擇讓他下二軍治療，之後還需要回醫院檢查，雖然不是特別嚴重的傷勢，但用10天評估一下狀況。

被問起戰績不好時又傷了張育成，是否有「雪上加霜」的感覺，陳金鋒表示，不管發生什麼事情，季賽都在進行中，也等於給了另外一名球員機會，希望年輕球員可以把握住，儘管球隊近期戰績不好，但不管遇到什麼狀況都要往前走、努力打好每一場比賽。（編輯：龍柏安）1140418