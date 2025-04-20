力亞士3局易遇亂流需克服 鋒總稱讚勝負欲強

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職富邦悍將洋投力亞士昨天先發沒能克服3局易有亂流的問題，3局被陳俊秀敲出滿貫砲重傷害吞敗，總教練陳金鋒表示，力亞士勝負欲很強，問題提早發生會溝通接下來如何調整。

悍將近期戰績不佳，昨天與中信兄弟交手，派出洋投力亞士（Roenis Elias）先發，力亞士3局下遇到狀況，面對前6名打者僅抓到1個出局數、被敲出4支安打，接著被陳俊秀敲出滿貫砲造成重傷害，單局失掉6分。

力亞士昨天總計用93球投5.2局，被敲出8支安打，包括1發全壘打，投出6次三振、2次四壞保送，失掉6分責失分、吞下個人本季第3敗。

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悍將總教練陳金鋒表示，力亞士一直有3局容易遇到亂流的狀況，之前也都有討論過，昨天被陳俊秀敲出滿貫砲是很大的傷害，但其他局數表現都還可以，面對壘上有人的狀況容易急躁，力亞士本人也知道，就是要想辦法。

陳金鋒稱讚力亞士是勝負欲很強的球員，但遇到狀況時要想辦法冷靜下來面對，這些問題提早發生，也會溝通在接下來的比賽該怎麼調整。（編輯：張雅淨）1140420