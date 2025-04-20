獅猿戰因雨影響4局未打完保留 6/29桃園補賽

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職統一7-ELEVEn獅隊今天與樂天桃猿隊比賽，打至4局上獅隊1比0領先時比賽因雨暫停，聯盟公告賽事保留至6月29日下午5時05分補賽。

獅隊今天繼續在樂天桃園棒球場與桃猿隊交手，兩隊前3局都沒有拿下分數，獅隊4局上1人出局後靠著潘傑楷、林子豪接連敲安，桃猿隊先發投手霸鉧德（Jonathan Bermudez）出現投手犯規，接著又暴投讓獅隊跑回1分，比賽受到雨勢影響暫停。

今天桃園棒球場比賽表訂於下午2時05分開打，比賽打至下午3時09分暫停，暫停1個小時過後評估，受到雨勢影響，無法進行比賽，賽事將進行保留移至6月29日下午5時05分、原場地進行補賽。

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桃猿隊昨天將去年選秀首輪指名好手張趙紘升上一軍，今天生涯首度先發出賽，打3棒、守二壘，1局下首打席吞下三振，但守備上有1次失誤。

獅隊先發投手林詔恩今天用32球投3局，被敲出2支安打，投出1次三振、無失分；桃猿先發投手霸鉧德則是投3.1局被敲出2支安打，投出3次三振，失掉1分責失分。（編輯：蕭博文）1140420