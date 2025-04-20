TPBL邱子軒飆全場最高24分 海神斬斷雲豹4連勝

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（中央社記者陳容琛台北20日電）台灣職業籃球大聯盟TPBL高雄全家海神今天靠本土球員邱子軒飆進全場最高24分，搭配蘇文儒挹注17分，最後以103比75斬斷桃園台啤永豐雲豹的4連勝。

海神今天作客雲豹，首節在蘇文儒、于煥亞聯手飆進外線的帶領下，迅速建立領先優勢，搭配洋將摩爾斯（Anthony Morse）、邱子軒也陸續加入搶分行列，幫助海神帶著10分領先進入中場休息，加上易籃後防守持續加壓，讓海神一度領先達到30分，早早奠定勝基，最後以28分之差踢館成功。

海神總教練費雪（Mathias Fischer）賽後接受媒體聯訪時認為，此役團隊在攻守兩端的表現都很不錯，在防守端造成對手命中率不佳，而進攻端則是逼近40%的三分球命中率及傳出28次助攻，「這些都有達到我想要的標準，顯示我們在場上溝通、專注力非常好。」

此役海神本土球員輪番挺身而出，甚至表現比洋將還亮眼，其中邱子軒攻下全場最高24分，外帶5籃板、2助攻、2抄截，飆進4記三分球的蘇文儒也繳出17分、5籃板、4助攻、4抄截的全能數據。

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賽前被邱子軒一句「你是射手」激勵，蘇文儒透露，頓時對自己比較有信心，「他說前一場別人傳給我都有進，唯獨他傳的沒投進，所以今天就是投給他看，也很感謝他願意傳球給我。」

邱子軒打趣表示，前役兩人未能成功「連線」，讓他感覺有點走心，「文儒是很好射手，鼓勵他有空檔就出手」。（編輯：管中維）1140420