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朱育賢最快29日二軍復出 徐若熙26日大巨蛋先發

2025/4/22 18:03（4/22 18:23 更新）
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中華職棒味全龍隊總教練葉君璋22日受訪時透露，「龍之子」徐若熙（圖）將在26日於台北大巨蛋先發登板，對上中信兄弟。（中央社檔案照片）
中華職棒味全龍隊總教練葉君璋22日受訪時透露，「龍之子」徐若熙（圖）將在26日於台北大巨蛋先發登板，對上中信兄弟。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊啟芳新北22日電）中職味全龍朱育賢之前因手肘發炎被下放二軍，龍隊總教練葉君璋今天表示，朱育賢可能要到4月底才會在二軍出賽。此外，葉君璋指出，徐若熙本週會在26日於大巨蛋先發登板。

朱育賢在5日順利達成生涯千安里程碑，不過在達成千安隔天就因手部不適休兵1天，直到12日到醫院檢查後被下放二軍，傷勢為手肘發炎。當時朱育賢受訪表示，趁球季才剛開始沒多久，希望把整個傷都處理好，也要思考如何避免再發生。

雖然今天已經滿10天可以上一軍，不過葉君璋指出，朱育賢可能要到29日或30日才會在二軍出賽，目前傷勢還沒有百分之百好。葉君璋也提到，目前擔任一壘手的郭嚴文表現穩定，「對球隊幫助很大。」

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龍隊將於25日、26日、27日在台北大巨蛋進行主場賽事，與中信兄弟交手，葉君璋透露，王牌投手「龍之子」徐若熙將在26日登板。徐若熙上一場本季初登板也是在大巨蛋，15日對樂天桃猿主投6局、僅失1分，不過吞下敗投，26日要尋求本季首勝。

此外，龍隊將在27日邀請韓國女團NMIXX進行表演、引起關注，葉君璋因為女兒的關係也知道NMIXX，他笑說：「女兒本來有機會就會來看球，那天有韓團就更想看了。」葉君璋甚至還知道韓國女團BABYMONSTER，「她們唱歌真的好聽！」（編輯：張雅淨）1140422

葉君璋
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朱育賢
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