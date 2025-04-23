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TPBL林書豪率國王擊敗雲豹 高錦瑋末節轟26分白忙

2025/4/23 22:09（4/23 22:21 更新）
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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王23日靠著林書豪（持球者）單場攻下25分，最終以114比109擊敗桃園台啤永豐雲豹。（TPBL提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年4月23日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王23日靠著林書豪（持球者）單場攻下25分，最終以114比109擊敗桃園台啤永豐雲豹。（TPBL提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年4月23日
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（中央社記者黃巧雯台北23日電）台灣職籃TPBL桃園台啤永豐雲豹的高錦瑋今天出戰新北國王，決勝節單節狂轟26分締造聯盟紀錄，國王靠著林書豪末節16分演出，以114比109擊敗雲豹，例行賽封王魔術數字降至1。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）國王賽前以22勝8敗暫居聯盟龍頭，領先第2名的福爾摩沙夢想家5場勝差，今天前往桃園巨蛋踢館，對戰雲豹。

國王首節以21比18領先，兩隊次節得分火力都提升不少，各有至少30分進帳，國王靠著洋將曼尼高（Kenny Manigault）前2節斬獲20分，包括次節尾聲壓哨三分球將分數拉開至54比48。

相較於雲豹第3節由洋將威廉斯（Devin Williams）獨撐大局、個人獨攬16分，而國王得分點更多，將分數拉開至83比72。

雲豹的高錦瑋前3節只拿4分，第4節展現外圍火力，單節飆進6顆三分球，包括倒數4.3秒單腳跳投命中三分球，追成3分差，而國王的林書豪讀秒階段2罰全中，追加保險分。

國王在拿下2連勝後，例行賽封王魔術數字降為1（M6），最快26日夢想家輸球，或者自力擊敗高雄全家海神，就能提前鎖定例行賽第1。

國王林書豪單場進帳25分中，有16分集中在末節，成為球隊贏球關鍵，曼尼高、桑尼（Sani Sakakini）各得32分、18分，板凳出發的呂政儒投進4顆三分球、得到12分。

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談到高錦瑋決勝節表現，林書豪賽後接受媒體聯訪時稱讚高錦瑋打得非常好，「你能看出他的表現，很想贏、很想晉級季後賽，我覺得他真的是很棒，我自己是去防他，沒有防得很好，讓他投開了。」

雲豹主力林信寬因腳踝不適休兵，威廉斯攻下27分，至於高錦瑋狂飆30分、8助攻，個人在決勝節斬獲26分更是締造聯盟單節得分新猷。（編輯：李亨山）1140423

林書豪
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