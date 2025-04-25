龍得點圈打擊率僅贏悍將 克魯茲助外角球適應力
2025/4/25 18:59（4/25 19:11 更新）
（中央社記者謝靜雯台北25日電）中華職業棒球大聯盟味全龍隊本季截至目前得點圈打擊率2成35，僅優於富邦悍將隊2成17，打擊教練克魯茲持續協助球員調整，如外角球適應力，穩定把球打強、打平也是努力方向。
龍隊目前以10勝7敗戰績排名第3，團隊打擊率2成67為6隊最佳，但得點圈打擊率不理想，得點圈打擊率目前以中信兄弟隊3成09最出色。
透過 Google News追蹤中央社
克魯茲（Tommy Cruz）今天在台北大巨蛋賽事前受訪表示，壘上有人時對手投球策略會不同，龍隊打者確實須調整，近期有協助球員適應外角球，上一場比賽就有看到改變，就看能否維持，穩定把球打強、打平。
有發現得點圈打擊率偏低問題的克魯茲說，球員面對得點圈有人機會，有時會太緊繃，他隊球員也會遇到這種狀況，這是比賽一部分，教練團角色就是想辦法協助球員提前做好準備。（編輯：李明宗）1140425
- 2025/04/27 16:46
- 2025/04/25 21:15
- 2025/04/25 19:39
- 龍得點圈打擊率僅贏悍將 克魯茲助外角球適應力2025/04/25 18:59
- 2025/04/25 17:58
- 2025/04/25 17:39
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
張景淯投球看起來有點不自在二軍調整 預計牛棚出發