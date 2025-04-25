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龍得點圈打擊率僅贏悍將 克魯茲助外角球適應力

2025/4/25 18:59（4/25 19:11 更新）
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中華職業棒球大聯盟味全龍隊到目前為止本季得點圈打擊率僅優於富邦悍將隊，龍隊打擊教練克魯茲（Tommy Cruz）（前左）25日賽前受訪坦言有發現，持續協助球員調整。中央社記者謝靜雯攝 114年4月25日
中華職業棒球大聯盟味全龍隊到目前為止本季得點圈打擊率僅優於富邦悍將隊，龍隊打擊教練克魯茲（Tommy Cruz）（前左）25日賽前受訪坦言有發現，持續協助球員調整。中央社記者謝靜雯攝 114年4月25日
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（中央社記者謝靜雯台北25日電）中華職業棒球大聯盟味全龍隊本季截至目前得點圈打擊率2成35，僅優於富邦悍將隊2成17，打擊教練克魯茲持續協助球員調整，如外角球適應力，穩定把球打強、打平也是努力方向。

龍隊目前以10勝7敗戰績排名第3，團隊打擊率2成67為6隊最佳，但得點圈打擊率不理想，得點圈打擊率目前以中信兄弟隊3成09最出色。

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克魯茲（Tommy Cruz）今天在台北大巨蛋賽事前受訪表示，壘上有人時對手投球策略會不同，龍隊打者確實須調整，近期有協助球員適應外角球，上一場比賽就有看到改變，就看能否維持，穩定把球打強、打平。

有發現得點圈打擊率偏低問題的克魯茲說，球員面對得點圈有人機會，有時會太緊繃，他隊球員也會遇到這種狀況，這是比賽一部分，教練團角色就是想辦法協助球員提前做好準備。（編輯：李明宗）1140425

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